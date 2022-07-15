Богомаз сообщил о повреждении линии электропередачи из-за обстрела села

Александр Богомаз (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Из-за утреннего артиллерийского обстрела со стороны Украины села Некислица Севского района Брянской области повреждена линия электропередачи, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — указал он и добавил, что электрики начнут ремонт после того, как оперативные службы закончат работу на месте происшествия.

Село Некислица граничит с Сумской областью Украины, расстояние до границы — менее 500 м. В июле населенный пункт попадал под обстрел, по данным губернатора, тогда тоже обошлось без жертв.

Накануне, 14 июля, Богомаз заявил, что в воздушное пространство региона зашли украинские беспилотники. Они обстреляли пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района, который находится на границе с Черниговской областью. Губернатор уточнил, что в результате никто не пострадал, были зафиксированы повреждения на АЗС. Те же самые объекты беспилотники атаковали 8 июля, последствием удара было повреждение кровли на заправке.