Второй регион за утро сообщил об обстрелах приграничного села

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что со стороны Украины было произведено 18 выстрелов по селу Зерново, пострадавших нет. Об артобстреле приграничных населенных пунктов сообщили также в Курской области

Александр Богомаз (Фото: Владимир Горовых / ТАСС)

Село Зерново в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram глава региона Александр Богомаз.

По его словам, всего зафиксировали около 18 выстрелов, никто не пострадал.

Зерново находится в Суземском районе, который на юге граничит с Сумской областью Украины.

Примерно за час до этого об артобстрелах в приграничных районах региона — поселке Теткино и деревне Марково — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным, никто не пострадал, в селе Попово-Лежачи Глушковского района повреждено несколько домов, а в Теткино нет света.

Брянская, Курская, а также Белгородская области с начала российской военной операции на Украине 24 февраля не раз сообщали об обстрелах пограничных населенных пунктов. В регионах действует желтый (высокий) режим террористической опасности. Как заявлял Старовойт, причиной введения этого режима являются «возможные провокации со стороны украинских националистов».

20 июня, говоря об обстреле поселка Суземка, находящегося менее чем в 15 км от границы с Украиной, Богомаз заявил, что всего было выпущено около 15 снарядов «из этих современных пушек, которые поставляет Запад Украине». При этом Киев подчеркивал, что не намерен использовать западное вооружение для поражения целей на российской территории. Такой сценарий исключали США, Франция и другие страны.

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29 июня, по словам Богомаза, российские военные сбили украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.