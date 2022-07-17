В Греции допустили, что разбившийся Ан-12 мог перевозить боеприпасы

Разбившийся на востоке Греции военно-транспортный самолет Ан-12 мог перевозить боеприпасы, сообщил телеканалу ERT представитель Службы гражданской защиты страны.

«Пожарные организовали периметр вокруг упавшего самолета, пламя уже значительно уменьшилось. <...> Пока нам сказали не приближаться к самолету. Возможно, там находятся боеприпасы», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам представителя, к работе с обломками уже привлекли военных, они должны определить, можно ли тушить самолет. Спасатели полагают, что на борту самолета мог быть 12-тонный опасный груз. Эксперты, опрошенные телеканалом уточнили, что речь может идти не только о боеприпасах, но и об аккумуляторах и других легковоспламеняющихся предметах.

Всех, кто находится в этом районе, попросили надеть специальные маски, так как от места пожара исходит специфический запах. По данным ERT, проблемы с дыханием из-за дыма также почувствовали двое пожарных, жителей попросили выключить кондиционеры и закрыть окна.

Как уточняет греческий портал Ethnos над местом катастрофы собираются запустить беспилотник, чтобы поискать выживших. По информации ERT, на борту находились восемь человек, выживших среди них нет. Ранее сообщалось о трех членах экипажа. У самолета полностью обгорел фюзеляж.

Самолет Ан-12 разбился возле села Палеохори к западу от города Кавала на востоке Греции вечером 16 июля, у него загорелся один из четырех двигателей. Пилот воздушного судна запросил аварийную посадку и ему разрешили посадить самолет в аэропорту Кавалы. Однако борт не долетел до него и разбился посреди кукурузного поля. После падения на месте начались взрывы, которые, по оценкам очевидцев и власти, продолжались от одного до двух часов.

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На скриншоте карты, который публиковал канал, видно, что самолет развернулся на 180 градусов, долетев до границы полуострова Афон. Затем, передает ERT, он начал терять высоту и упал недалеко от жилых домов. По словам очевидцев, самолет падал в течение 20 минут. При снижении он зацепил линию электропередачи, из-за чего весь район остался без света.

По данным ERT, речь идет о самолете авиакомпании Meridian Air Cargo (рейс MEM3032), телеканал утверждает, что он принадлежит украинской авиакомпании. Самолет направлялся из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс. Газета Proto Thema писала, что собственником упавшего борта является организация из Сербии. Сербская газета «Политика» утверждает, что самолетом владела американская авиакомпания, но регистрация была украинской.