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В Греции допустили, что разбившийся Ан-12 мог перевозить боеприпасы

Разбившийся на востоке Греции военно-транспортный самолет Ан-12 мог перевозить боеприпасы, сообщил телеканалу ERT представитель Службы гражданской защиты страны.

«Пожарные организовали периметр вокруг упавшего самолета, пламя уже значительно уменьшилось. <...> Пока нам сказали не приближаться к самолету. Возможно, там находятся боеприпасы», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам представителя, к работе с обломками уже привлекли военных, они должны определить, можно ли тушить самолет. Спасатели полагают, что на борту самолета мог быть 12-тонный опасный груз. Эксперты, опрошенные телеканалом уточнили, что речь может идти не только о боеприпасах, но и об аккумуляторах и других легковоспламеняющихся предметах.

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Всех, кто находится в этом районе, попросили надеть специальные маски, так как от места пожара исходит специфический запах. По данным ERT, проблемы с дыханием из-за дыма также почувствовали двое пожарных, жителей попросили выключить кондиционеры и закрыть окна.

Как уточняет греческий портал Ethnos над местом катастрофы собираются запустить беспилотник, чтобы поискать выживших. По информации ERT, на борту находились восемь человек, выживших среди них нет. Ранее сообщалось о трех членах экипажа. У самолета полностью обгорел фюзеляж.

Самолет Ан-12 разбился возле села Палеохори к западу от города Кавала на востоке Греции вечером 16 июля, у него загорелся один из четырех двигателей. Пилот воздушного судна запросил аварийную посадку и ему разрешили посадить самолет в аэропорту Кавалы. Однако борт не долетел до него и разбился посреди кукурузного поля. После падения на месте начались взрывы, которые, по оценкам очевидцев и власти, продолжались от одного до двух часов.

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На скриншоте карты, который публиковал канал, видно, что самолет развернулся на 180 градусов, долетев до границы полуострова Афон. Затем, передает ERT, он начал терять высоту и упал недалеко от жилых домов. По словам очевидцев, самолет падал в течение 20 минут. При снижении он зацепил линию электропередачи, из-за чего весь район остался без света.

По данным ERT, речь идет о самолете авиакомпании Meridian Air Cargo (рейс MEM3032), телеканал утверждает, что он принадлежит украинской авиакомпании. Самолет направлялся из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс. Газета Proto Thema писала, что собственником упавшего борта является организация из Сербии. Сербская газета «Политика» утверждает, что самолетом владела американская авиакомпания, но регистрация была украинской.

Теги
Греция Ан-12 крушение боеприпасы
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