СК возбудил дело после гибели семи человек при пожаре в Томской области

Фото: СК РФ

В жилом доме в селе Колбинка Томской области произошел пожар, в результате которого погибли семь человек, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, возгорание одноэтажного двухквартирного бревенчатого дома произошло в ночь на 17 июля в Молчановском районе. Общая площадь пожара составила 168 кв. м.

«При тушении пожара обнаружены тела семи погибших, продолжается разбор конструкций», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В СК сообщили, что ход расследования уголовного дела находится под личным контролем руководителя управления.

«Пожар локализован в 02:06 (22:06 16 июля мск) и ликвидирован в 06:31 (02:31 17 июля мск)», — уточнили в управлении МЧС по Томской области.

11 июня произошел пожар в многоэтажном доме в подмосковном городе Пущино. По данным МЧС, погибших нет, однако два человека пострадали, один из них — ребенок. Уточняется, что в девятиэтажном доме №33 городского микрорайона «Г» загорелся один из смежных балконов, а когда на место приехали пожарные, огонь охватил семь балконов, также горела одна квартира. Возгорание локализовали через час, к 14:10 огонь потушили. Общая площадь пожара составила 22 кв. м.