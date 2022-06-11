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Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Пожар произошел в многоэтажном доме в подмосковном городе Пущино, в результате пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Пострадавших двое. Один госпитализирован, один от госпитализации отказался. Погибших нет», — отметили представители ведомства.В пресс-службе ТАСС и «РИА Новости» уточнили, что один из пострадавших — ребенок.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным регионального МЧС, возгорание произошло около 13:03 по местному времени. В девятиэтажном доме № 33 городского микрорайона Г загорелся один из смежных балконов. К моменту, когда на место приехали пожарные, огонь охватил семь балконов, также горела одна квартира. В ведомстве уточнили, что здание газифицировано.

Возгорание локализовали через час, к 14:10 огонь потушили. Общая площадь пожара составила 22 кв. м.

В конце мая в подмосковном городе Раменское также произошел пожар. Перед этим в доме случился взрыв, однако здание не было газифицировано. В результате погиб мужчина 1964 года рождения. Источник «РИА Новости» в экстренных службах говорил о семи пострадавших, двое из которых были детьми. В СК допустили, что причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора.

Теги
Пожар Московская область
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