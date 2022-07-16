Грузовой корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в Twitter.

«В 11:21 по восточному времени (18:21 по мск) Dragon пристыковался к МКС. Грузовой корабль доставил оборудование для исследований, включая EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation. — РБК), новый инструмент, предназначенный для изучения роли пыли в погодных и климатических системах Земли», — говорится в сообщении.

В NASA указали, что Dragon доставил на МКС грузы весом более 5,8 тыс. фунтов (около 2,6 тыс. кг). Корабль проведет на космической станции около месяца.

Запуск Cargo Dragon состоялся 14 июля в 20:44 по восточному времени (15 июля в 03:44 мск). Корабль стартовал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с пускового комплекса космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Изначально запуск должен был пройти 7 июня, однако его перенесли из-за проблем с двигателем. Во время заправки Dragon топливом специалисты выявили «повышенный уровень концентрации паров монометилгидразина в изолированной части двигателя малой тяги» корабля.