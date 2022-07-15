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NASA и SpaceX запустили корабль Cargo Dragon с грузом для МКС

Американский грузовой корабль Cargo Dragon 2 с грузом для Международной космической станции стартовал с космодрома во Флориде. Трансляцию вела пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Этим вечером [14 июля] в 20:44 по восточному времени (15 июля в 03:44 по мск) космический корабль Dragon компании SpaceX стартовал с пускового комплекса 39A, чтобы начать свой путь к МКС», — говорится в сообщении NASA в Twitter.

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