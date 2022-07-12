В Красноярском крае сошли с рельс восемь вагонов с углем

В Красноярском крае произошел сход с рельс восьми вагонов с углем, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет, сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

«12 июля, в 6:28 по местному времени (2:28 мск. — РБК), на станции Чернореченская двухпутного электрифицированного участка Красноярск-Ачинск произошел сход 8 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, без опрокидывания», — говорится в сообщении.

На движение поездов происшествие не повлияло, для устранения последствий на место отправили восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск.

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России и транспортная прокуратура края начали проверку. В ведомствах указали, что при аварии был поврежден железнодорожный путь.

30 июня в Амурской области сошли с рельс 19 грузовых вагонов, после инцидента Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.



Следователи указали, что из-за данной аварии оказались повреждены 600 м главного пути, 19 вагонов и одна опора линии электропередачи. РЖД оценили материальный ущерб в 1 млн руб.