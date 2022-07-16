В ДТП с автобусом и грузовиком в Северодвинске пострадали 16 человек

В Северодвинске в Архангельской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе трое детей, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Госпитализированы 11 человек, в том числе один ребенок. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Пяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — уточнили в ведомстве.

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

По данным региональной прокуратуры, ДТП произошло на пересечении улиц Советская и Железнодорожная из-за несоблюдения дистанции водителем автобуса — он столкнулся с грузовиком. Прокуратура проведет проверку.

11 июля в Крыму в аварию попал микроавтобус с детьми. Микроавтобус направлялся из Томской области, в районе села Владиславовка (находится на востоке полуострова, примерно в 18 км от Феодосии) он съехал с дороги в кювет и перевернулся. Кроме водителя в автобусе было семь пассажиров, в том числе шестеро детей, троих из них доставили в больницу. Прокуратура Крыма также начала проверку по факту случившегося.