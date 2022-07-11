В Крыму микроавтобус с детьми попал в аварию

Микроавтобус с детьми, направлявшийся из Томской области, попал в аварию в Крыму, трое детей госпитализированы, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Авария произошла в районе села Владиславовка (находится на востоке полуострова, примерно в 18 км от Феодосии). Микроавтобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Кроме водителя в автобусе было семь пассажиров, в том числе шестеро детей.

Троих детей доставили в больницу, остальным помощь оказали на месте.

Прокуратура Крыма начала проверку по факту случившегося. Причина ДТП не уточняется.

В июне авария с туристическим автобусом произошла в поселке Мезгой в Краснодарском крае. Он съехал с дороги и врезался в дерево, пострадали 11 человек. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. При съезде с дороги он повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных у дороги.

