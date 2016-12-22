ФБР объявило награду в $20 млн за сведения о беглом наркобароне

Федеральное бюро расследований США внесло в список десяти самых разыскиваемых беглецов одного из основателей мексиканского картеля «Гвадалахара», наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. Об этом говорится в сообщении ФБР.

Награда за сведения о «крестном отце мексиканской наркоторговли» составляет $20 млн. В сообщении ФБР отмечается, что это одна из самых больших наград за всю историю существования списка самых разыскиваемых преступников. Картель «Гвадалахара» считался одним их основным поставщиком героина, кокаина и марихуаны в США в конце 1970-х годов. В 1985 году в Мексике был похищен тайный агент Управления по борьбе с наркотиками США Энрике Камарена, который расследовал многомиллионные поставки наркотиков из Мексики. ФБР сообщает, что Камарена был «близок к тому, чтобы раскрыть маршрут поставок из Мексики в Соединенные Штаты на миллионы долларов».

Спустя месяц после похищения было обнаружено тело Камарена со следами пыток. В похищении и убийстве Камарена обвинили Кинтеро, суд в Мексике признал его виновным и приговорил к 40 годам лишения свободы. Он отбыл в тюрьме 28 лет и был досрочно освобожден в августе 2013 года, сообщил Reuters. В США заявили, что не оставят попыток привлечь освобожденного наркобарона к ответственности. ФБР считает, что Кинтеро до сих пор скрывается в Мексике.

Кинтеро в интервью мексиканскому изданию Proseco отрицал свою причастность к убийству Камарена, пишет агентство.

В Бразилии в июле 2017 года задержали наркобарона Луиса Карлоса де Роша по прозвищу Белая Голова, который скрывался от правоохранителей 32 года. При задержании у него изъяли пистолет и более $2 млн наличными. Чтобы скрыться от полиции, мужчина сделал пластическую операцию и завел поддельный паспорт на имя Витора Луиса де Мораэса. По данным полиции, у наркобарона есть имущество на $100 млн.