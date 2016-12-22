Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,12 60,42 EUR Нал. 76,99 74,75 USD Бирж. 61,99 -0,60 EUR Бирж. 76,48 -0,98 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7699,90 +781,80 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,11 +0,22% DJIA 24510,97 +1,33% Nasdaq 7144,17 +1,06% FTSE 7258,34 +0,02%
ФБР объявило награду в $20 млн за сведения о беглом наркобароне
Лента новостей
СМИ сообщили о просьбе России созвать заседание Совбеза ООН по Сирии 22:32, Политика Genesis представил новый седан G70 для России 22:30, Авто Нежданный свидетель: почему Сечин пришел в суд над Улюкаевым 22:17, Политика Глава ЦРУ рассказал о погибшей в Сирии «паре сотен русских» 22:13, Политика Швеция предложила отправить в Сирию миссию по разоружению 22:10, Политика Лига Европы по футболу. ЦСКА — «Арсенал». Онлайн 22:05, Спорт В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы 21:46, Общество ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года 21:37, Финансы Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 20:49, Политика В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию 20:45, Политика Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России 20:09, Политика Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна 20:08, Общество Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции 19:59, Экономика МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 19:53, Общество Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского 19:46, Общество «Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня 19:46, Бизнес Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии 19:44, Политика В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии 19:41, Политика Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну 19:31, Экономика МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах 19:24, Политика МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара» 19:18, Политика
ФБР объявило награду в $20 млн за сведения о беглом наркобароне
Общество, 22:42
0
ФБР объявило награду в $20 млн за сведения о беглом наркобароне

Федеральное бюро расследований США внесло в список десяти самых разыскиваемых беглецов одного из основателей мексиканского картеля «Гвадалахара», наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. Об этом говорится в сообщении ФБР.

Награда за сведения о «крестном отце мексиканской наркоторговли» составляет $20 млн. В сообщении ФБР отмечается, что это одна из самых больших наград за всю историю существования списка самых разыскиваемых преступников. Картель «Гвадалахара» считался одним их основным поставщиком героина, кокаина и марихуаны в США в конце 1970-х годов. В 1985 году в Мексике был похищен тайный агент Управления по борьбе с наркотиками США Энрике Камарена, который расследовал многомиллионные поставки наркотиков из Мексики. ФБР сообщает, что Камарена был «близок к тому, чтобы раскрыть маршрут поставок из Мексики в Соединенные Штаты на миллионы долларов».

Спустя месяц после похищения было обнаружено тело Камарена со следами пыток. В похищении и убийстве Камарена обвинили Кинтеро, суд в Мексике признал его виновным и приговорил к 40 годам лишения свободы. Он отбыл в тюрьме 28 лет и был досрочно освобожден в августе 2013 года, сообщил Reuters. В США заявили, что не оставят попыток привлечь освобожденного наркобарона к ответственности. ФБР считает, что Кинтеро до сих пор скрывается в Мексике.

Кинтеро в интервью мексиканскому изданию Proseco отрицал свою причастность к убийству Камарена, пишет агентство.

В Бразилии в июле 2017 года задержали наркобарона Луиса Карлоса де Роша по прозвищу Белая Голова, который скрывался от правоохранителей 32 года. При задержании у него изъяли пистолет и более $2 млн наличными. Чтобы скрыться от полиции, мужчина сделал пластическую операцию и завел поддельный паспорт на имя Витора Луиса де Мораэса. По данным полиции, у наркобарона есть имущество на $100 млн.

Теги: ФБР , наркобарон , розыск , награда
Главное
Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России Политика
Материалы по теме
В Бразилии задержали бывшего более 30 лет в розыске наркобарона Общество
Наркобарон Коротышка не признал свою вину в незаконном обороте наркотиков Общество
Власти Мексики экстрадировали наркобарона Коротышку в США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.