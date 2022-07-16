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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о попытках СБУ выявить связь с Россией у одесситов

Минобороны: СБУ пытаются выявить связь с Россией и недовольных властью жителей Одессы

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и украинские бойцы под угрозой увольнения требуют от госслужащих заполнения анкеты с данными о родственниках в России и «характере общения с ними», а также о наличии знакомых, недовольных политикой Киева, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

«Всех подозреваемых в пророссийских настроениях, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — утверждают в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны России обвинило СБУ в подготовке постановочных съемок в Одессе
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Ранее Минобороны сообщало о планах СБУ провести «карательные рейды» с целью выявления «пророссийски настроенных граждан» в Николаеве. В ведомстве утверждали, что украинские власти собираются устроить «публичную расправу» над недовольными политикой Киева.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля. Ее целями называли демилитаризацию и «денацификацию» страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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