Минобороны: СБУ пытаются выявить связь с Россией и недовольных властью жителей Одессы

Минобороны заявило о попытках СБУ выявить связь с Россией у одесситов

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и украинские бойцы под угрозой увольнения требуют от госслужащих заполнения анкеты с данными о родственниках в России и «характере общения с ними», а также о наличии знакомых, недовольных политикой Киева, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

«Всех подозреваемых в пророссийских настроениях, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — утверждают в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее Минобороны сообщало о планах СБУ провести «карательные рейды» с целью выявления «пророссийски настроенных граждан» в Николаеве. В ведомстве утверждали, что украинские власти собираются устроить «публичную расправу» над недовольными политикой Киева.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля. Ее целями называли демилитаризацию и «денацификацию» страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».