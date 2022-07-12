Минобороны России обвинило СБУ в подготовке постановочных съемок в Одессе

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Руководство Службы безопасности Украины планирует снять в Одессе три постановочных ролика о выявлении российских диверсионных групп, говорится в сообщении Минобороны России. «В роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны. Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото- и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах», — заявили в ведомстве.

Там также сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили вооруженные формирования, склады, боеприпасы и технику на территории школы № 120 в Одессе.

«В Одессе на территории школы № 120 (ул. Дальницкая) размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника», — говорится в сообщении.

Также в российском Минобороны рассказали о складах с боеприпасами в школе № 362 и школе искусств № 5 в Харькове, в школе № 3 в Константиновке, а также об огневых позициях в жилых домах города Бахмут.

Отдельно в Минобороны обратили внимание на минирование моста через реку Северский Донец в Николаевке.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В конце июня он говорил, что конечная цель операции — «освобождение» Донбасса и создание условий для гарантированной безопасности России. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил об «освобождении» Луганской народной республики.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.