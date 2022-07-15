Ефимов анонсировал торги на право развития бывшей промзоны «Южное Бутово»
Власти Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» выберут на аукционе инвестора, который займется реорганизацией бывшей промышленной зоны «Южное Бутово». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Речь идет об участке площадью 24,8 га. Торги намечены на 29 августа 2022 года. Это будет четвертый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории по проекту «Индустриальные кварталы», уточнил вице-мэр. Он добавил, что победитель торгов должен будет вложить в развитие участка не менее 24,6 млрд руб. Город ожидает ежегодные поступления в бюджет в размере более 2 млрд руб. в текущих ценах, а также 6,3 тыс. новых рабочих мест, рассказал Ефимов.
Проект решения о комплексном развитии территории бывшей промошленной зоны «Южное Бутово» утвердили в июне этого года. Сейчас этот участок на юго-западе Москвы используется неэффективно: большую часть занимают склады, поясняют столичные власти. Ожидается, что на месте бывшей промзоны будет возведено более 297 тыс. кв. м недвижимости, а сама территория сохранит свою промышленную функцию. Согласно проекту, там создадут высокотехнологичные предприятия площадью почти 169 тыс. кв. м, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
В аукционе смогут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе и собственники имущества, находящегося на указанной территории. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 августа 2022 года.
Торги пройдут в форме открытого аукциона в онлайн-формате. Победителю предстоит реализовать проект развития территории в течение 10 лет. Обязательным условием при отборе участников аукциона является наличие опыта капитального строительства — не менее 29,8 тыс. кв. м за последние пять лет.
Проект «Индустриальные кварталы» реализуется в Москве с 2020 года. Тогда был заключен первый договор о комплексном развитии территории (КРТ) в производственной зоне «Октябрьское поле». Целью проекта является вовлечение в оборот заброшенных и неэффективно используемых городских участков. На сегодняшний день в Москве в рамках проекта «Индустриальные кварталы» заключено уже семь договоров о развитии промзон в разных районах столицы. Параллельно проходит аукцион на право преобразования бывшей промзоны «Теплый стан».
Всего в проработке у Москвы находится около 150 проектов комплексного развития территорий в рамках «Индустриальных кварталов», говорил ранее Ефимов. Общий объем инвестиций в рамках проекта составит 7 трлн руб. Это позволит создать порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Власти ожидают поступления в бюджет столицы от реализации проекта в размере около 3 трлн руб.