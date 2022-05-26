Ефимов сообщил, что в технопарк в бывшей промзоне Москвы вложат ₽2 млрд

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В Москве на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» построят технопарк площадью около 12 тыс. кв. м. Объект будет возведен по проекту комплексного развития неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы», объем инвестиций составит около 2 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данный момент Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на создание технопарка, в ближайшее время инвестор планирует получить разрешение на строительство. Благодаря реализации проекта в городе появится около 600 рабочих мест. Таким образом, в целом в индустриальном квартале, который возведут в бывшей промзоне «Октябрьское поле», создадут более тысячи новых мест для трудоустройства граждан», — рассказал заммэра.

Проект комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы» позволяет преобразовать неэффективно используемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ был заключен в Москве в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле». К настоящему моменту город заключил с инвесторами уже семь договоров на развитие бывших промзон в разных районах столицы.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на стадии реализации находятся и другие объекты в «Октябрьском поле». «По проекту комплексного развития территорий в бывшей промзоне «Октябрьское поле» инвестор уже возводит школу на 800 учеников и три очереди жилья с детскими садами на 200 мест и поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену», — уточнил Гаман.

Договор о комплексном развитии бывшей промзоны «Октябрьское поле» был заключен с инвестором (дочерней компанией «РГ-Девелопмент») в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в июле 2020 года. Компании предстоит реорганизация участка общей площадью 5,9 га. На эти цели инвестор направит около 14 млрд руб. Бюджетный эффект от реализации проекта власти оценивают в 1,8 млрд руб. На данный момент строительство планируется завершить к 2025 году, на месте бывшей промзоны появятся современное жилье и социальные объекты.

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По данным столичного Комплекса экономической политики и земельно-имущественных отношений, комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., в результате в бюджет поступит около 3 трлн руб.