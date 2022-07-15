Посольство в США заявило о дискредитации России по вопросу биооружия

Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России, «раздувая» тему угрозы применения биологического оружия, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«В местных СМИ продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами России биологического оружия. Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области», — говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве отметили, что в марте США публиковали отчет, в котором говорилось об участии Вашингтона в программе по применению химического и биологического оружия во время Корейской войны (война между Северной и Южной Кореей прошла в 1950-1953 гг.). «В качестве приоритетных биоагентов рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы», — заявили в посольстве.

Дипломаты пишут, что сравнив «программы США» в период Корейской войны и сейчас на территории Украины, можно сделать вывод о «неизменности подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала».

О том, что на территории Украины была развернута сеть биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона, сообщил в начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 355 УК (разработка и производство биологического оружия массового поражения). Глава ведомства Александр Бастрыкин утверждал, что финансирование со стороны США биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн.