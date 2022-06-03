В МИД Японии вызвали саперов из-за подозрительной посылки

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Полиция Токио отправила группу саперов в МИД Японии, куда утром поступила «подозрительная посылка» с предметом, похожим на дымовую шашку, передает телеканал NHK.

По данным силовиков, в здание ведомства на станции метро «Касумигасеки» по почте прислали белый конверт формата А4, на лицевой стороне которого было написано: «Всем сотрудникам Министерства иностранных дел».

Группа по обезвреживанию взрывчатых веществ осмотрела конверт и обнаружила внутри пластиковую бутылку, а также «что-то вроде дымовой шашки», сообщает NHK.

Уточняется, что на обратной стороне был указан адрес отправителя — префектура Аити.

Департамент столичной полиции начал расследование произошедшего.

В декабре полиция Вашингтона перекрыла улицу возле посольства России в США из-за подозрительного пакета, который перебросили через забор. К зданию подъехали несколько пожарных машин и группа по обезвреживанию взрывных устройств департамента столичной полиции. Она проверила предмет и сообщила, что тот не представляет опасности. Оцепление с улицы было снято.