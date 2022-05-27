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Володин заявил, что США потеряли поддержку населения большинства стран

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Соединенные Штаты потеряли поддержку большинства стран мира, об этом свидетельствуют результаты некоторых голосований в Организации Объединенных Наций, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«[Вашингтон] отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила. В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне», — указал Володин.

В качестве подтверждения своей мысли спикер привел два примера. Первый — принятие Генеральной Ассамблеей ООН 2 марта резолюции об осуждении специальной военной операции на Украине.

«Против России отказались выступать 40 стран, среди которых Китай, Индия, Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, Алжир, Пакистан и другие. Численность населения этих государств составляет 4,47 млрд человек — 57,3% населения мира», — написал Володин.

За данную резолюцию проголосовала 141 делегация, только пять (Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия) проголосовали против. Еще 35 воздержались от голосования.

24.02–24.05. Инфографика
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Второй приведенный Володиным пример — голосование по вопросу членства России в Совете по правам человека ООН 7 апреля, после которого Москва объявила о решении покинуть организацию.

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«Не стали голосовать против России уже 82 страны (Китай, Индия, Бразилия, Египет, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 млрд человек — 76,2% населения планеты», — указал Володин.

Эту меру поддержали 93 государства, против выступили 24 (Китай, Белоруссия, Казахстан, Иран, Северная Корея, Куба, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Никарагуа, Сирия, Иран, Боливия и 10 африканских государств), еще 58 воздержались.

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