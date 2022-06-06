Правительство направит семи регионам 8,3 млрд руб. на строительство дорог

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Правительство направит более 8,3 млрд руб. на развитие дорожной инфраструктуры в семи регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Средства получат Мордовия, Татарстан, Астраханская, Калининградская, Ленинградская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург.

По словам Мишустина, в кабмине рассчитывают, что такая мера позволит завершить строительство и реконструкцию дорог в этих регионах.

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства, которое прошло 2 июня, потребовал «привести в нормативное состояние» не менее 85% всей опорной сети дорог страны в течение пяти лет.

Глава государства также потребовал использовать средства региональных дорожных фондов строго по назначению, поскольку их ресурсы «порой перебрасываются на какие-то другие цели, на другие участки работы». «Прошу такую практику прекратить», — сказал он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что объем финансирования пятилетней дорожной программы составит около 13,2 трлн руб.

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Согласно данным Счетной палаты за август 2020 года, нормативным требованиям соответствовало меньше половины (44,2%) региональных и муниципальных автодорог и 84,8% — федеральной дорожной сети.