ФСБ задержала в пяти регионах жертвующих деньги террористам из Сирии

Video

ФСБ задержала пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в пяти регионах России, сообщили РБК в Центре общественных связей службы.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан России — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей на территории Сирии», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, хранению и переводу денег на счета и банковские карты третьих лиц. Под видом благотворительности, они отправляли средства на нужды боевиков в идлибской зоне Сирии (Идлиб находится под контролем вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает против правительства Башара Ассада. — РБК).

Сотрудники спецслужбы провели обыски в местах проживания задержанных, изъяли средства коммуникации, платежные инструменты и «документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность». Следственные органы возбудили уголовные дела за содействие террористической деятельности.



«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная салафитская группировка. До 2017 года входила в «Аль-Каиду» (признана террористической и запрещена в России). Позже организация отвергла связь с ней, назвав себя «независимым образованием».

11 июля в Карачаево-Черкесии ФСБ задержала 11 россиян по подозрению участия в деятельности ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Спецслужба посчитала, что они вовлекали жителей региона в террористическую деятельность.

Читайте на РБК Pro Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Инструкции Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции

При обыске сотрудники ФСБ нашли десять единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, боеприпасы и средства связи. Возбуждено уголовное дело о деятельности террористического сообщества и пропаганде терроризма.

