Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Правительство Шри-Ланки объявило дневной комендантский час в Коломбо Политика, 10:21
ФСБ задержала в пяти регионах жертвующих деньги террористам из Сирии Политика, 10:15
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 10:06
Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Pro, 10:05
Как выглядело суперлуние. Видео Общество, 10:02
Курс биткоина вырос на 6% за несколько часов и вновь достиг $20 тыс. Крипто, 10:01
Легенда бокса пожаловался на вымогательство со стороны двух женщин Спорт, 10:01
В России появится интернет-доставка в формате «жесткого дискаунтера» Бизнес, 10:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Токаев объявил выговор двум министрам за «позор в магазинах» Политика, 09:56
В России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга Авто, 09:53
Токаев поручил создать условия для релокации западных компаний из России Бизнес, 09:45
Риелторы назвали самые продаваемые новостройки в Новой Москве Недвижимость, 09:42
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 09:41
Почему уроки Джобса не помогли отцу Apple Store построить свой бизнес Pro, 09:40
Политика ,  
0 

ФСБ задержала в пяти регионах жертвующих деньги террористам из Сирии

Video

ФСБ задержала пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в пяти регионах России, сообщили РБК в Центре общественных связей службы.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан России — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей на территории Сирии», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, хранению и переводу денег на счета и банковские карты третьих лиц. Под видом благотворительности, они отправляли средства на нужды боевиков в идлибской зоне Сирии (Идлиб находится под контролем вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает против правительства Башара Ассада. — РБК).

Сотрудники спецслужбы провели обыски в местах проживания задержанных, изъяли средства коммуникации, платежные инструменты и «документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность». Следственные органы возбудили уголовные дела за содействие террористической деятельности.

ФСБ сообщила о задержании 11 членов ячейки ИГ в Карачаево-Черкесии
Политика

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная салафитская группировка. До 2017 года входила в «Аль-Каиду» (признана террористической и запрещена в России). Позже организация отвергла связь с ней, назвав себя «независимым образованием».

11 июля в Карачаево-Черкесии ФСБ задержала 11 россиян по подозрению участия в деятельности ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Спецслужба посчитала, что они вовлекали жителей региона в террористическую деятельность.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Unsplash Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение
Инструкции
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции

При обыске сотрудники ФСБ нашли десять единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, боеприпасы и средства связи. Возбуждено уголовное дело о деятельности террористического сообщества и пропаганде терроризма.

Теги
ФСБ задержание террористы Сирия
Материалы по теме
ФСБ сообщила о задержании 11 членов ячейки ИГ в Карачаево-Черкесии
Политика
В Волгограде ФСБ задержала мужчину с оружием и взрывчаткой
Общество
ФСБ предостерегла россиянина, пожертвовавшего деньги в фонд помощи ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter