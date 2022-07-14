ФСБ задержала в пяти регионах жертвующих деньги террористам из Сирии
ФСБ задержала пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в пяти регионах России, сообщили РБК в Центре общественных связей службы.
«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан России — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей на территории Сирии», — сказано в сообщении.
По данным ФСБ, задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, хранению и переводу денег на счета и банковские карты третьих лиц. Под видом благотворительности, они отправляли средства на нужды боевиков в идлибской зоне Сирии (Идлиб находится под контролем вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает против правительства Башара Ассада. — РБК).
Сотрудники спецслужбы провели обыски в местах проживания задержанных, изъяли средства коммуникации, платежные инструменты и «документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность». Следственные органы возбудили уголовные дела за содействие террористической деятельности.
«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная салафитская группировка. До 2017 года входила в «Аль-Каиду» (признана террористической и запрещена в России). Позже организация отвергла связь с ней, назвав себя «независимым образованием».
11 июля в Карачаево-Черкесии ФСБ задержала 11 россиян по подозрению участия в деятельности ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Спецслужба посчитала, что они вовлекали жителей региона в террористическую деятельность.
При обыске сотрудники ФСБ нашли десять единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, боеприпасы и средства связи. Возбуждено уголовное дело о деятельности террористического сообщества и пропаганде терроризма.