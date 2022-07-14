Токаев объявил выговор двум министрам за «позор в магазинах»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву во время заседания правительства, передает Orda.kz.
Он отметил, что на фоне роста мировых цен на продовольствие в Казахстане замедлились темпы сельхозпроизводства, в том числе сливочного масла, молока, сыров и сахара, а объемы импорта выросли почти на четверть. «В магазинах творится позор», — сказал Токаев.
Казахстан обеспечивает себя семенами только на 51%, но по картофелю и сахарной свекле показатель не превышает 10%, подчеркнул президент. Отечественные фермеры производят только четверть необходимого объема удобрений, а продавцы завышают цены, отметил он.
В то же время президент вспомнил об обещании профильных министерств, что Казахстан достигнет продовольственной независимости по мясу птицы, колбасным изделиям, рыбе, сырам, творогу, молочной продукции и сахару к 2023 году.
«В общем, мы видим иную картину. <...> Мы на 90% зависим от импортного сахара. Это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства», — заметил он.
Токаев заметил, что поручал разработать план обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период, однако вместо конкретного алгоритма действий увидел только «набор благих устремлений». Он призвал помочь бизнесу обновить оборудование и стимулировать агронауку.
В конце июня министр сельского хозяйства сообщил, что многие казахстанские фермеры отказались сеять сахарную свеклу из-за прогнозов по небольшому количеству осадков этим летом. Он отметил, что правительство пока не может обеспечить аграриев в Алматинской области достаточным количеством воды, но готово субсидировать до 50% затрат на покупку поливной системы.
На следующий день министр ответил на жалобы о росте цен на мясо. Он назвал ситуацию стабильной, а рост цен не таким сильным. При этом Карашукеев указал на жалобы животноводов на слишком низкую закупочную цену и выразил надежду на то, что министерство сможет сдержать рынок.
12 июля министр торговли и интеграции сообщил, что с начала года цены на социально значимые товары подскочили 17,4%. Антирейтинг возглавили лук, сахар, морковь, картофель, гречка, макароны, мука и капуста.
Ранее на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, что, по итогам июня инфляция в Казахстане составила рекордные 14,5%. Рост ВВП составил 3,4%, при этом самой быстрорастущей отраслью экономики стало строительство (9,2%), а самый низкий рост показало сельское хозяйство (1,4%).