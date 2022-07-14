Посольство в США назвало фейком изъятие паспортов у украинцев

Информация о насильственном перемещении украинцев в Россию и изъятию у них паспортов не соответствует действительности, заявили в посольстве России в США, комментируя в Telegram «антироссийские высказывания представителей администрации».

Дипмиссия указала, что Россию обвинили в создании системы «фильтрационных лагерей» для украинцев, которых пытают, а затем отправляют в отдаленные российские регионы. О чьих именно словах идет речь, в посольстве не уточнили.

При этом 7 июля миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала документ, в котором указала на организацию Россией на границе с Украиной «фильтрации» граждан в 18 специальных пунктах, на «насильственное» переселение украинцев в Россию, в том числе в районы Дальнего Востока, а также на принудительную выдачу им российского гражданства.

«Очередная попытка Вашингтона очернить Вооруженные силы Российской Федерации, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции. Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», — заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что жителям взятых под контроль территорий постоянно доставляют гуманитарную помощь, они имеют право «беспрепятственно передвигаться в любом направлении» по гумкоридорам. Кроме того, «украинцы получают российское гражданство добровольно» и у них не изымают украинские паспорта насильственно.

Граждане Украины с июля имеют право на получение гражданства России в упрощенном порядке, указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Раньше таким правом обладали жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посчитал это решение «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права» и отметил, что выдача украинцам российских паспортов «юридически ничтожна и не будет иметь никаких правовых последствий для Украины».