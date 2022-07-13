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ФРТ отчитался о восстановлении прав почти 25 тыс. дольщиков с начала года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В первом полугодии 2022 года восстановлены права почти 25 тыс. пострадавших дольщиков. Такие данные привел главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев, подводя итоги работы фонда в первые шесть месяцев текущего года в части защиты прав дольщиков.

«Как вы знаете, под восстановлением прав мы понимаем: либо дольщик получил выплаты, либо ключи от квартиры. Силами Фонда восстановлены права около 13 тыс. дольщиков, силами регионов — по предварительным данным, 11,6 тыс. человек», — уточнил Тимофеев.

Фонд развития территорий создан в конце 2021 года путем объединения Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В планах фонда восстановить в 2022 году права не менее 47 тыс. пострадавших участников долевого строительства. Всего, по словам Тимофеева, в восстановлении прав сейчас нуждаются 111,4 тыс. человек. При этом половина из них (50%) уже защищены решениями Наблюдательного совета. Еще по 10% (11,4 тыс. человек) принятие решений возможно до конца года, если своевременно будет введена процедура банкротства по всем застройщикам, а регионы и конкурсные управляющие оперативно сформируют необходимые документы, уточнил глава фонда.

К механизмам фонда относятся: завершение строительства проблемных объектов и передача гражданам ключей, а также выплата денежных компенсаций.

К механизмам субъектов: завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и др.

Тимофеев также рассказал, что фонд на регулярной основе осуществляет мониторинг строящихся с участием граждан объектов. Он отметил положительную динамику с начала года в части сокращения проблемных объектов. Если в начале года таких объектов было 900, то по данным на 1 июля их число составляло уже 777, привел данные глава ФРТ. «А сегодня таких объектов 758. Фонд совместно с регионами держит данную ситуацию на контроле, чтобы не допустить их попадания в реестр проблемных. Для этого созданы рабочие группы, осуществляется ежемесячный мониторинг динамики строительства», — рассказал Тимофеев.

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Помимо этого ФРТ занимается вовлечением в оборот земельных участков, которые перешли фонду по решению арбитражного суда. Дольщики проблемных объектов, расположенных на этих участках, по решению Наблюдательного совета получают денежные выплаты. Как уточнил Тимофеев, по 54 таким земельным участкам решения уже приняты: 47 из них будут выставлены на торги, по семи — достраивание объектов.

Всего, по словам Тимофеева, фонду подлежат передаче права более чем на 500 земельных участков. «По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. Реально из них сможем получить около 400, остальные мы не сможем забрать из-за отказов судов и различных обременений», — отметил он.

Фонд уже зарегистрировал на себя 130 участков, по 47 из них приняли решение о реализации объектов с торгов, по 26 — торги уже объявили. «Вся информация размещена на нашем сайте. Потенциально на них может быть построено порядка 140 тыс. кв. метров жилья», — заключил Тимофеев.

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обманутые дольщики долгострои
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