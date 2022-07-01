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Город ,  
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ФРТ достроил еще один проблемный дом бывшего застройщика Urban Group

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Фонд развития территорий (ФРТ) получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 8 в составе ЖК «Митино О2» бывшего застройщика Urban Group, признанного банкротом в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Еще один проблемный дом ЖК «Митино О2» бывшего застройщика Urban Group введен в эксплуатацию. А значит, мы на шаг ближе к тому моменту, когда проблемы всех обманутых дольщиков в стране будут решены. Я благодарен фонду и строителям за проделанную работу, а будущих жильцов поздравляю с грядущим новосельем», — сказал Хуснуллин.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Общая жилая площадь здания превышает 20 тыс. кв. метров. В доме № 8 расположена 491 квартира, а также подземный паркинг на 220 машиномест. Как рассказал главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев, квартиры в доме получат 311 дольщиков. Выдача ключей гражданам стартует с 4 июля 2022 года.

Жилой комплекс «Митино О2» расположен Московской области недалеко от деревни Сабурово городского округа Красногорск. Строительство началось в 2018 году компанией Urban Group. В 2019 году, уже после того как застройщик был признан банкротом, права и обязанности перед участниками долевого строительства были переданы Фонду развития территорий.

В целом в рамках взятых на себя обязательств в жилом комплексе «Митино О2» ФРТ завершает строительство девяти жилых домов, социальных объектов и головных инженерных сооружений, рассказали в фонде. Пять корпусов были введены в эксплуатацию в 2019–2020 годах, в правах были восстановлены более 1,6 тыс. дольщиков, уточнил Тимофеев.

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Кроме того, фонд достроил и передал на баланс администрации городского округа Красногорск здание водозаборного узла, канализационно-насосную станцию и локальные очистные сооружения. В работе остаются три жилых дома, школа и детский сад, уточнили в ФРТ.

Тимофеев подчеркнул, что объекты Urban Group, включая ЖК «Митино О2», находятся на особом контроле фонда и Минстроя России. «Штабы проводим каждую неделю, встречаемся с дольщиками, подрядчиками. Идет активная работа, и каждое разрешение на ввод в эксплуатацию — это общая победа большой команды людей», — заключил Тимофеев.

Теги
Подмосковье Строительство дольщики Urban Group обманутые дольщики

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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