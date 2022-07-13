Киев сообщил об отправке 16 судов для перевозки зерна по Дунаю
По каналу Дунай — Черное море в устье Быстром к украинским портам Измаил, Рени и Усть-Дунайск за четверо суток прошли 16 торговых судов, которые будут перевозить зерно на внешние рынки, сообщило Министерство инфраструктуры Украины. До открытия устья Быстрого корабли проходили по Сулинскому каналу, расположенному на территории Румынии.
«Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что проход по устью Быстрому стал возможен после восстановления контроля над островом Змеиный.
Судоходный канал Дунай — Черное море расположен в Одесской области Украины и проходит по территории Дунайского биосферного заповедника. Он проложен по устьям Быстрое, Старостамбульское и Килийское в дельте Дуная. Длина судового хода по природным руслам рек составляет 172,36 км, протяженность искусственного морского подходного канала — 3,4 км. Проект служит альтернативой судоходному Сулинскому каналу на территории Румынии.
К организации перевозок присоединились военно-морские силы ВСУ. Сейчас пропускная способность канала и организация работы на нем позволяют принимать четыре судна при необходимости минимум восемь в сутки, указал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков.
По словам чиновника, Украина также ведет переговоры с Румынией и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества прохождений через Сулинский канал. Васьков предполагает, что это и наличие прохода по устью Быстрому позволит нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс тонн.
О возобновлении судоходства по каналу Дунай — Черное море Киев сообщил 9 июля. До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшее время ожидаются «некоторые события» в рамках вопроса транспортировки зерна, заблокированного из-за военных действий в украинских портах.
Украина обвиняет в этом Россию. Москва отрицает подобные обвинения, в свою очередь утверждая, что вывоз зерна невозможен, поскольку украинская сторона заминировала подходы к портам. Анкара взяла на себя посредничество в вопросе создания транспортного коридора.
Российские военные 30 июня покинули остров Змеиный, взятый под контроль 25 февраля. Минобороны заявило, что это решение было принято «в качестве шага доброй воли», чтобы продемонстрировать мировому сообществу отсутствие препятствий для вывоза зерна с Украины.