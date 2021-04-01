СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича

Место убийства Шабтая Калмановича (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Москве завершилось расследование дела об убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — сказала Иванова.

Они обвиняются в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, разбое, а также в незаконном обороте оружия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — добавили в СК.