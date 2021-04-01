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Общество ,  
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СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича

Место убийства Шабтая Калмановича
Место убийства Шабтая Калмановича (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Москве завершилось расследование дела об убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — сказала Иванова.

Они обвиняются в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, разбое, а также в незаконном обороте оружия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — добавили в СК.

Следствие заявило о задержании организатора убийства Шабтая Калмановича
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Калманович был убит в ноябре 2009 года. По версии следствия, злоумышленники на автомобиле Lada Priora серебристого цвета в районе Смоленской набережной в Москве подъехали к машине бизнесмена и открыли огонь. На месте преступления нашли 19 гильз калибра девять мм. От полученных ранений бизнесмен скончался на месте, его водителя доставили в больницу.

СК установил, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. В свою очередь, Белхороев был за рулем Lada Priora, из которой впоследствии Костоев открыл огонь по автомобилю бизнесмена.

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Белхороева и Костоева задержали летом 2019 года. Тогда же в СК сообщали о задержании организатор убийства Калмановича. Однако его имя не называлось.

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