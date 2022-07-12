ТАСС узнал о разработке российской ракеты для поражения авианосцев

В России идет разработка баллистической ракеты с гиперзвуковым оснащением для поражения крупных надводных целей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу.

«Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — сказал один из собеседников агентства.

По данным другого источника, эти ракеты могут поступить на вооружение береговых ракетных частей Военно-морского флота. По своим характеристикам «Змеевик» сходен с аналогичными китайскими ракетами DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км, отметили собеседники ТАСС.

В мае Минобороны России сообщило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море: фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу по цели в Белом море, которая находилась на расстоянии около 1 тыс. км от места пуска.



В ноябре 2021-го президент России Владимир Путин говорил, что эти ракеты поступят на вооружение в 2022 году. Первый залповый пуск «Циркона» состоялся 24 декабря прошлого года. В конце месяца Северный флот отчитался уже о 12 успешных запусках.