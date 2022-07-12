МВД разработало поправки об уголовном наказании за пропаганду наркотиков

Законопроекты о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете разработаны и внесены в правительство, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

В ведомстве отметили, что планируется внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, кодекс об административных правонарушениях, а также в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и другие документы.

Законопроекты разработаны во исполнение поручений президента Владимира Путина и правительства 2019 года по принятию дополнительных мер для противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ — введения уголовного наказания за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета.

Уголовную ответственность за склонение в Сети к потреблению таких веществ уже ввели в 2021 году, ее предусматривает ст. 230 УК, за такие действия могут приговорить к лишению свободы на срок до десяти лет.

24 июня первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД Кирилл Смуров, сообщало агентство ТАСС, заявил о завершении министерством работы над соответствующими законопроектами и скором введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Сейчас за такие действия грозит только административная ответственность по ст. 6.13 КоАП России. Она предполагает либо наложение штрафа на физлиц до 30 тыс.руб., на должностных лиц и предпринимателей без юрлица — до 100 тыс., на юрлиц — до 1,5 млн. Для организаций также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

