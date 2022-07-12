В некоторых районах Подмосковья отключилось электричество из-за урагана

Несколько городских округов Московской области остались без электричества из-за шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале министерства энергетики Подмосковья.

«Последствием урагана стали технологические нарушения на сетях электроснабжения в ряде населенных пунктов региона. Электроснабжающие организации по-прежнему работают в режиме повышенной готовности и оперативно устраняют аварийные ситуации», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что отключение электроэнергии произошло в Чехове, Павловском Посаде, Балашихе, Одинцове, Подольске и других городских округах, последствия большинства аварий уже устранены.

В министерстве добавили, что в регионе в течение суток сохраняется желтый уровень погодной опасности, поскольку ожидается шквалистый ветер до 15-20 м/с, ливневый дождь, град и грозы.

Непогода продолжается в Москве и области уже несколько дней. 10 июля власти сообщили о жертвах стихии: мэр столицы Сергей Собянин рассказал об одном погибшем и десяти госпитализированных, в Подмосковье после удара молнии в больницу доставили троих человек.