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Шесть трендов кибербезопасности в условиях неопределенности
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В Якутии ураган снес спортивные декорации. Видео
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Прощание с Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля
Общество, 10:40
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
04 июл, 10:55
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В Якутии ураган снес спортивные декорации. Видео
Ураганный ветер снес в Якутии спортивные декорации, которые были построены для Спортивных игр. В результате пострадали 18 человек. Как выглядел ураган — в видео РБК
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При обрушении спортивных декораций в Якутии пострадали 18 человек
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