Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 23:01
Байден рассказал, что хранит дома четыре дробовика Политика, 22:48
Член МОК назвал маловероятными шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024 Спорт, 22:32
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 22:24
На вокалиста группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии Политика, 22:21
Два пешехода погибли после наезда автомобиля каршеринга в Люберцах Общество, 22:16
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 21:52
Советник Аксенова сообщил об избиении военного в одежде с символикой Z Политика, 21:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Баскетболист сборной Италии упал с большой высоты и сломал позвоночник Спорт, 21:43
Зеленский назвал помощь от Нидерландов неприятным сюрпризом для России Политика, 21:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:35
Совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать дивиденды Инвестиции, 21:28
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 21:21
Роджер Федерер намекнул на завершение карьеры Спорт, 21:15
Политика ,  
0 

Байден рассказал, что хранит дома четыре дробовика

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден хранит дома четыре дробовика. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на мероприятии в честь подписания закона об ужесточении контроля за оборотом оружия. Трансляцию вел C-SPAN.

«У меня есть четыре дробовика. Два — мои, а два — моего покойного сына (Джо «Бо» Байдена III. — РБК). Они заперты. На замок ключом. Каждый ответственный владелец оружия, которого я знаю, делает это», — сказал Байден.

Байден ужесточил контроль за оборотом оружия
Политика
Джо Байден

Закон, ужесточающий меры безопасности в сфере оборота стрелкового оружия, был подписан Байденом 25 июня. Он назвал этот закон «самым значимым за последние 30 лет». Закон поддержали 234 конгрессмена, 193 выступили против. За него проголосовали все демократы в палате представителей и 14 республиканцев.

Документ предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрывает так называемую лазейку для бойфренда. Теперь осужденные за домашнее насилие лица не смогут приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет, даже если не находились с жертвой в браке и не были сожителями. Кроме того, закон предусматривает большее выделение средств для обеспечения законов о «красных флагах», которые позволяют временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.

Массовая стрельба в школе: что произошло в Техасе
Фотогалерея 

Закон был принят после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), где погибли 22 человека (включая 18-летнего стрелка), еще 18 получили ранения.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Теги
Джо Байден США оружие
Материалы по теме
Власти Нью-Йорка ужесточили ограничения на ношение огнестрельного оружия
Политика
Байден призвал противостоять оружейному лобби США после стрельбы в школе
Общество
Байден пообещал не прекращать борьбу с насилием после стрельбы у Чикаго
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter