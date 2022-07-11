Байден рассказал, что хранит дома четыре дробовика

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден хранит дома четыре дробовика. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на мероприятии в честь подписания закона об ужесточении контроля за оборотом оружия. Трансляцию вел C-SPAN.

«У меня есть четыре дробовика. Два — мои, а два — моего покойного сына (Джо «Бо» Байдена III. — РБК). Они заперты. На замок ключом. Каждый ответственный владелец оружия, которого я знаю, делает это», — сказал Байден.

Закон, ужесточающий меры безопасности в сфере оборота стрелкового оружия, был подписан Байденом 25 июня. Он назвал этот закон «самым значимым за последние 30 лет». Закон поддержали 234 конгрессмена, 193 выступили против. За него проголосовали все демократы в палате представителей и 14 республиканцев.

Документ предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрывает так называемую лазейку для бойфренда. Теперь осужденные за домашнее насилие лица не смогут приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет, даже если не находились с жертвой в браке и не были сожителями. Кроме того, закон предусматривает большее выделение средств для обеспечения законов о «красных флагах», которые позволяют временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.

Закон был принят после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), где погибли 22 человека (включая 18-летнего стрелка), еще 18 получили ранения.