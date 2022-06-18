В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали 13 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Реклама в снах: научная фантастика или реальность Футурология, 15:00
Самая высокооплачиваемая спортсменка мира снялась с Уимблдона Спорт, 14:55
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 14:55
Медведев усомнился, что в августе будет о чем и с кем говорить по Украине Политика, 14:42
Мьянма попросила Россию модернизировать энергосистему Бизнес, 14:35
В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали 13 человек Общество, 14:14
Чемпион мира и Европы покинул клуб Головина Спорт, 14:13
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 14:09
Минобороны заявило об ударах по хранилищам топлива в Кременчуге Политика, 14:01
Борисов сообщил о применении российскими военными Су-57 на Украине Политика, 13:36
ФХР объяснила свое предложение разделить КХЛ на «сильных» и «слабых» Спорт, 13:33
На ПМЭФе заключили соглашения на ₽5,6 трлн Экономика, 13:25
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 13:22
В Румынии предложили россиянке самую высокую зарплату в женском гандболе Спорт, 13:14

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали 13 человек

Фото:proc_23 / Telegram Фото:proc_23 / Telegram Фото:life_apsheronskk / Telegram Фото:life_apsheronskk / Telegram Фото:proc_23 / Telegram Фото:life_apsheronskk / Telegram Фото:life_apsheronskk / Telegram Фото:proc_23 / Telegram

В Краснодарском крае туристический автобус съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего пострадали 11 человек, передает пресс-служба прокуратуры Апшеронского района. Позже региональное управление МВД сообщило, что число пострадавших увеличилось до 13 человек.

ДТП произошло в поселке Мезгой, в автобусе находились 22 человека.

«Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших водитель автобуса, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, у пассажиров повреждения разной степени тяжести, уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета.

Прокуратура Апшеронского района организует проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также даст оценку деятельности организации, выпустившей транспортное средство в рейс.

Читайте на РБК Pro
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи
Pro
Отбросит на 10 лет назад? Как вести цифровизацию на фоне импортозамещения
Прогнозы
Pro
Фото: Edward Smith / Getty Images Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Cindy Ord / Getty Images for Yahoo Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций
Статьи

В Подмосковье рейсовый автобус попал в ДТП и загорелся
Общество

4 июня на Кубани произошло еще одно ДТП с автобусом. Он съехал с проезжей части и столкнулся с деревом в Темрюкском районе, в результате погибли четыре человека. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением. Прокуратура Темрюкского района организовала проверку и планировала возбудить уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц).

Теги
ДТП Кубань Краснодарский край ДТП с автобусом

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В ДТП с автобусом на Кубани погибли четыре человека
Общество
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе
Общество
Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кемеровской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter