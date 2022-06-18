В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали 13 человек
В Краснодарском крае туристический автобус съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего пострадали 11 человек, передает пресс-служба прокуратуры Апшеронского района. Позже региональное управление МВД сообщило, что число пострадавших увеличилось до 13 человек.
ДТП произошло в поселке Мезгой, в автобусе находились 22 человека.
«Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части», — говорится в сообщении.
Среди пострадавших водитель автобуса, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, у пассажиров повреждения разной степени тяжести, уточнили в прокуратуре.
По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета.
Прокуратура Апшеронского района организует проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также даст оценку деятельности организации, выпустившей транспортное средство в рейс.
4 июня на Кубани произошло еще одно ДТП с автобусом. Он съехал с проезжей части и столкнулся с деревом в Темрюкском районе, в результате погибли четыре человека. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением. Прокуратура Темрюкского района организовала проверку и планировала возбудить уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц).