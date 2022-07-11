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Ракова сообщила об открытии в Москве еще двух поликлиник нового стандарта

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

Еще две столичные поликлиники открылись после капитального ремонта по новому московскому стандарту. Речь идет о детско-взрослой поликлинике в Капотне и филиале № 1 городской поликлиники № 62 в районе Сокол. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что в Москве продолжается масштабная программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту, в ходе которой планируется полностью обновить почти половину амбулаторного фонда столицы. «К 52 обновленным поликлиникам, где уже ведется прием пациентов, добавились еще две. Теперь получать качественную и доступную медицинскую помощь в отремонтированных зданиях смогут более 67 тыс. жителей районов Капотня и Сокол», — рассказала Ракова.

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Здание обновленной детско-взрослой поликлиники, построенное в 1994 году, расположено по адресу 3-й квартал Капотни, 27. Его общая площадь составляет более 6,5 тыс. кв. м. Для посетителей взрослого и детского блоков организованы разные входы, чтобы исключить пересечения потоков пациентов. На каждом этаже создали зоны комфортного ожидания с телевизорами, мебелью, пурифайерами для подачи питьевой воды. В детском блоке дополнительно оборудованы специальные игровые пространства. В поликлинике установили современное диагностическое оборудование — аппараты-УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, маммограф, рентген-аппараты, оборудование функциональной диагностики.

«Что не менее важно — прилегающую к зданиям территорию благоустроили. Все изменения, которые происходят в поликлиниках, помогают создавать максимально комфортную и доброжелательную атмосферу для пациентов и медиков», — подчеркнула вице-мэр.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Филиал № 1 городской поликлиники № 62 в районе Сокол располагается в Чапаевском переулке. Это нетипичное, в отличие от остальных поликлиник, трехэтажное здание 1941 года постройки общей площадью свыше 3,7 тыс. кв. м. В ходе ремонта здание полностью обновили — установили новые дверные и оконные блоки, лифты, изменили зонирование помещений, выполнили отделку фасадов из современных материалов, при этом сохранили первоначальные пропорции исторического фасада. В поликлинике установили маммограф, аппарат U-дуга, а также рентген-аппарат на два рабочих места.

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Масштабный капремонт московских поликлиник по новому стандарту начался в 2020 году. В программу обновления вошла почти половина амбулаторного фонда столицы — всего более 200 зданий. Программа модернизации объектов первичного звена здравоохранения по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов. Во всех обновленных филиалах прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов дополнительно принимают врачи пяти узких специальностей — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист. Все обновленные поликлиники оснащают современной медицинской техникой. В обновленных поликлиниках меняют навигацию. Также на каждом этаже создают зоны комфортного ожидания для пациентов, а в детских поликлиниках — игровые зоны.

В начале марта Ракова говорила, что программа модернизации столичных поликлиник реализуется в полном объеме. В начале июля заммэра уточнила, что работы одновременно идут более чем в ста поликлиниках. До конца 2022 года власти запланировали завершить капремонт примерно в 40 из них.

Теги
Москва поликлиники капремонт здравоохранение Анастасия Ракова
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