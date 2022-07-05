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Ракова сообщила, что Москва на четверть завершила капремонт поликлиник

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы )

Масштабная программа капитального ремонта столичных поликлиник, в ходе которой планируется полностью обновить почти половину амбулаторного фонда столицы, завершена на четверть. В столице капитально отремонтировали более 50 зданий общей площадью свыше 170 тыс. кв. м. Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для горожан работают комфортные, современные медучреждения с хорошим оборудованием», — уточнила заммэра. Всего, напомнила она, в программу капремонта входит более 200 поликлиник. «Работы продолжаются в более чем ста зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт порядка 40 поликлиник», — рассказала Ракова.

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Анастасия Ракова

Новый московский стандарт капитального ремонта объектов первичного звена здравоохранения подразумевает общие принципы оформления поликлиник, их технического оснащения и единый стандарт набора врачей-специалистов, напоминают в Комплексе соцразвития столицы. Во всех обновленных филиалах поликлиник прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головной клинике пациентов дополнительно принимают врачи пяти узких специальностей — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

В ходе капитального ремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой, напоминают столичные власти. В филиалах устанавливают маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, а в головных зданиях — аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца. В обновленных поликлиниках меняют навигацию. Также на каждом этаже создают зоны комфортного ожидания для пациентов, а в детских поликлиниках — игровые зоны.

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Центр амбулаторной онкологической помощи при&nbsp;ГКОБ №1 на Загородном шоссе


Масштабный капремонт поликлиник по новому стандарту начался в 2020 году. В начале марта Ракова говорила, что программа реализуется в полном объеме. Адреса поликлиник, попавших в программу, опубликованы на сайте mos.ru. Пациентам тех учреждений, где ведется ремонт, медицинская помощь оказывают в другом здании, уточняют столичные власти. Актуальный адрес можно узнать при записи на прием к врачу, информация также доступна на mos.ru или на сайтах самих поликлиник.

Теги
Москва поликлиники капитальный ремонт здравоохранение Анастасия Ракова
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