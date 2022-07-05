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На Камчатке проверят министра за слова о «нищебродствующих» туристах Политика, 18:34
Политика ,  
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На Камчатке проверят министра за слова о «нищебродствующих» туристах

Алексей Кумарьков
Алексей Кумарьков (Фото: aleksey_kumarkov / VK)

На Камчатке проведут служебную проверку в отношении министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, который грубо заявил о неразвитости туризма в регионе для «массового сегмента» туристов, соответствующее поручение дал губернатор Владимир Солодов, об этом он написал в Telegram.

«Кумарьков использовал откровенно хамские эпитеты по отношению к людям, стремящимся организовать свой отдых по разумным ценам с экономией для семейного бюджета. Считаю, что подобные высказывания недопустимы для министра и, конечно, не соответствуют позиции Камчатского края», — написал Солодов.

Как указывает агентство «Камчатка.Информ», речь идет о комментарии Кумарькова относительно слов вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая рассказала, что туристы могут позволить себе путешествие на Камчатку за 45 тыс. руб. По ее словам, эта сумма может покрыть перелет, проживание и питание.

Кумарьков не согласился с ней и отметил, что этих денег хватит лишь на Bed and Breakfast, питание же туристы себе не позволят, как и путешествие к берегу Тихого океана, горячим источникам и т.д. Он также выразил мнение, что прием не очень обеспеченных туристов не принесет пользы экономике края и навредит природе полуострова.

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«Нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали «за дешево»? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура?», — цитирует агентство слова чиновника.

Солодов отметил, что задачей его команды является повышение доступности путешествия на Камчатку «для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса». Не сойдясь во мнении с Кумарьковым, глава региона поручил провести проверку в отношении чиновника в части соблюдения им этики и «принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера».

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