Власти Камчатки ввели плату за посещение природных парков для туристов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Продюсер фильма «Географ глобуc пропил» возглавит департамент Минкультуры Общество, 11:09
Грузия разрешила туристам въезд без справок о вакцинации от COVID Общество, 11:07
Легенда «Спартака» выступил за досрочную отставку Каттани Спорт, 11:07
Coinbase сократила штат на 18% в ожидании «криптозимы» Крипто, 11:05
Минцифры назвало сроки запуска системы мониторинга фишинговых сайтов Технологии и медиа, 10:55
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:55
Гинер назвал назначение Федотова «началом новой победной главы» ЦСКА Спорт, 10:51
Тренер англичан назвал отрезвляющим разгром от венгров в Лиге наций Спорт, 10:46
Здоровое общество: на ПМЭФ обсудят будущее российской фармацевтики Пресс-центр, 10:43
Бирюлевскую ветку свяжут пересадками с тремя другими линиями метро Москвы Город, 10:41
Почему сисадмины так востребованы и как стать одним из них Экономика образования, 10:40
Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года Политика, 10:40
«Яндекс.Маркет» проверит объявления о продаже товаров из IKEA Бизнес, 10:37
Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру Pro, 10:35

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Власти Камчатки ввели плату за посещение природных парков для туристов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство Камчатского края установит плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения для туристов. Таким правом его наделило краевое заксобрание, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Законодатели внесли изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае». Согласно им, правительство вправе определять размер платы за вход на территорию природных парков «Быстринский», «Ключевской», «Налычево», «Южно-Камчатский» и других заказников и памятников природы.

«Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях. Это позволит снижать нерегулируемое воздействие на природу, потому что сейчас отсутствие элементарных удобств, например туалетов, вынуждает туристов становиться невольными нарушителями природоохранного законодательства», — сказал министр Алексей Кумарьков.

По его словам, полученные от туристов деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий.

В госреестр внесли пятую часть природных территорий федерального значения
Общество

В июле 2020 года правительство России приняло постановление «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий». Согласно ему, федеральные, региональные и местные власти должны устанавливать размер платы за вход на каждую из особо охраняемых природных территорий в зависимости от их статуса.

Стоимость посещения территории федерального значения должна составлять не меньше 1% от величины прожиточного минимума в России, то есть как минимум 139 руб. Для территорий регионального значения размер платы должен достигать как минимум 0,5% от прожиточного минимума (69,5 руб.), а для ООПТ местного значения — 0,25% (34,7 руб.).

Читайте на РБК Pro
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции

При этом при определении стоимости входного билета власти должны учитывать показатели спроса, сезонности, наличия уникальных природных объектов и инфраструктуры для обслуживания посетителей.

От платы освобождаются дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты, пенсионеры, многодетные родители, малоимущие семьи и граждане, инвалиды и их сопровождающие, участники Великой Отечественной войны и инвалиды войны, а также члены их семей, жертвы воздействия радиации на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Теги
Камчатский край ООПТ платный въезд туристы

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Минприроды оценило затраты на развитие туризма в заповедниках и нацпарках
Общество
В Минприроды не исключили сложную ситуацию с пожарами в 21 регионе летом
Общество
Финразведка создала группу по контролю программы туристического кешбэка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter