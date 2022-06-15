Власти Камчатки ввели плату за посещение природных парков для туристов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство Камчатского края установит плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения для туристов. Таким правом его наделило краевое заксобрание, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Законодатели внесли изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае». Согласно им, правительство вправе определять размер платы за вход на территорию природных парков «Быстринский», «Ключевской», «Налычево», «Южно-Камчатский» и других заказников и памятников природы.

«Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях. Это позволит снижать нерегулируемое воздействие на природу, потому что сейчас отсутствие элементарных удобств, например туалетов, вынуждает туристов становиться невольными нарушителями природоохранного законодательства», — сказал министр Алексей Кумарьков.

По его словам, полученные от туристов деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий.

В июле 2020 года правительство России приняло постановление «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий». Согласно ему, федеральные, региональные и местные власти должны устанавливать размер платы за вход на каждую из особо охраняемых природных территорий в зависимости от их статуса.

Стоимость посещения территории федерального значения должна составлять не меньше 1% от величины прожиточного минимума в России, то есть как минимум 139 руб. Для территорий регионального значения размер платы должен достигать как минимум 0,5% от прожиточного минимума (69,5 руб.), а для ООПТ местного значения — 0,25% (34,7 руб.).

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При этом при определении стоимости входного билета власти должны учитывать показатели спроса, сезонности, наличия уникальных природных объектов и инфраструктуры для обслуживания посетителей.

От платы освобождаются дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты, пенсионеры, многодетные родители, малоимущие семьи и граждане, инвалиды и их сопровождающие, участники Великой Отечественной войны и инвалиды войны, а также члены их семей, жертвы воздействия радиации на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.