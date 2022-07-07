«РИА Новости» сообщило о перевалочном пункте диверсантов в Херсоне
Российские силовики нашли в поселке Куйбышево в Херсонской области перевалочный пункт «украинских диверсантов», сообщил источник «РИА Новости».
По его словам, перевалочный пункт «членов диверсионной разведывательной группы» был организован в «частном доме подруги одного из задержанных» (кого именно задержали, агентство не сообщает). Там нашли восемь гранат и запалы к ним, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.
Помимо этого, российские силовики нашли тайник с оружием в заброшенном доме в Херсоне, сказал собеседник агентства. По его словам, там хранились гранатометы, два десятка гранат и запалы к ним, свыше 1,8 тыс. патронов, два автомата Калашникова и другое оружие.
Как сообщил источник агентства, тайник «был организован по просьбе сотрудников Погранслужбы Украины». Задержанный доставил туда оружие из поселка Парутино в Николаевской области по воде «за 7 тыс. гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», сказал собеседник «РИА Новости».
Агентство также показало фотографии найденного оружия. На снимках видны пять гранатометов, почти два десятка гранат и запалы к ним, а также патроны.
Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. В середине марта Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль Херсонскую область. Украина утраченные с конца февраля территории считает оккупированными.
В начале июля в главном управлении МВД по Херсонской области (управление полиции там создала военно-гражданская администрация) сообщили, что спецслужбы предотвратили теракт в Херсоне. По данным ведомства, силовики нашли конденсаторную подрывную машинку — устройство, необходимое для взрыва электродетонаторов путем подачи на них напряжения и тока для нагрева соединительных элементов.
В подготовке теракта в областном главке МВД обвинили украинские диверсионные группы и бывшего старосту села Старая Збурьевка Виктора Маруняка, которому, по данным управления, удалось скрыться. В МВД утверждают, что Маруняк и украинские диверсанты хотели устроить несколько взрывов.