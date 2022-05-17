Более 9 тыс. врачей прошли оценку в Кадровом центре депздрава Москвы

Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

На базе Кадрового центра департамента здравоохранения Москвы, открывшегося в столице год назад, различные оценочные испытания в нем прошли более 9 тыс. врачей. Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Девять тысяч врачей прошли различные оценочные процедуры по проверке и подтверждению профессиональных навыков и знаний. В общей сложности на площадке центра провели более 26 тыс. оценочных процедур. Надеемся, что независимая оценка будет способствовать повышению качества медицинской помощи в столичных учреждениях», — отметила вице-мэр, подводя итоги первого года работы центра.

По словам заммэра, в Кадровом центре можно пройти оценку по самому широкому набору специальностей — 89 из 95 возможных. Помимо проверки знаний выпускников ординатуры и практикующих специалистов, на базе Кадрового центра проводятся добровольные оценочные процедуры по присвоению статуса «Московский врач».

«Инфраструктура, оборудование, новейшие технологии вносят большой вклад в оказание качественной медицинской помощи. Но все это не имело бы значения без ключевого звена медицины — высококлассных специалистов. Наша задача — чтобы пациент был уверен в том, что ему помогут в наших больницах и медучреждениях. Для этого необходим высокий уровень квалификации, знаний и практических навыков врачей. Медицина динамично развивается, поэтому в этой сфере особенно важно непрерывное образование, регулярное совершенствование умений, а также компетентная оценка специалистов. Для этого год назад мы создали уникальную площадку — Кадровый центр депздрава. Сегодня центр — это многофункциональное пространство для профессионального и дополнительного образования, методического сопровождения, оценочных мероприятий и аккредитации медиков», — заметила вице-мэр.

Ракова назвала Кадровый центр «уникальной площадкой для обучения, обмена опытом и профессионального развития медиков». По ее словам, в центре применяется более 1,1 тыс. единиц новейшей симуляционной и медицинской техники. «Она позволяет моделировать клинические ситуации и создавать условия, максимально приближенные к реальным. Только за год работы медики посетили Кадровый центр более 25 тыс. раз, некоторые из них прошли обучение по нескольким программам», — рассказала вице-мэр.

Кроме того, по словам Раковой, Кадровый центр помогает Москве в реализации крупнейших городских проектов. «Когда мы открываем новые поликлиники после капремонта по новому стандарту, врачи обязательно проходят обучение — теоретические курсы и тренинги по использованию современного оборудования. Недавно мы также приступили к масштабной и системной программе обучения всех врачей общей практики. Ее пройдут более 3 тыс. специалистов городских поликлиник», — подчеркнула заммэра. Кроме того, отметила она, Кадровый центр — централизованная точка по подбору сотрудников по всем специальностям для городских поликлиник и больниц.

Кадровый центр в сфере здравоохранения заработал в Москве в мае прошлого года. Центр реализует концепцию непрерывного профессионального развития и проводит экспертное профессиональное обучение медицинских работников по программам повышения квалификации и другим образовательным мероприятиям, включая аппликационные тренинги — обучение использованию оборудования — в рамках открытия поликлиник, открытые тренинги для отработки практических навыков, социально-психологические и управленческие тренинги.