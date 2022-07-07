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Главы ФБР и Ми-5 предупредили бизнесменов о «китайской угрозе»

Китайские компании могут заниматься промышленным шпионажем, бизнесменам стоит помнить об этом при принятии решений о партнерстве с ними, заявили директор ФБР Кристофер Рэй и генеральный директор британского Ми-5 Кен Маккаллум, призвав предпринимателей сотрудничать с организациями для устранения этой угрозы. Об их совместном выступлении в Великобритании сообщает ФБР.

«Поддержание технологического превосходства может сделать больше для повышения стоимости компании, чем партнерство с китайской компанией для продажи на этом огромном китайском рынке, только чтобы обнаружить, что китайское правительство и ваш «партнер» крадут и копируют ваши инновации», — сказал Рэй.

По данным ведомств, китайское правительство имеет давнюю практику взлома и кражи конфиденциальной информации «для получения экономического преимущества».

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В 2019 году Вашингтон официально обвинил китайскую компанию Huawei в похищении коммерческой тайны американской T-Mobile в 2012 году. Последняя подала иск против китайской компании спустя два года, заявив, что сотрудники Huawei завладели не только информацией о характеристиках работой робота Tappy, который имитирует использование смартфонов, но и его отдельными элементами.

В результате этого китайская компания смогла использовать украденные части робота для «разработки, улучшения и устранения неполадок собственного робота», утверждали вT-Mobile. В свою очередь Huawei заверяла, что урегулировала этот спор еще в 2017 году, и отвергла обвинения.

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