Суд в Петербурге не увидел в цитировании Оруэлла дискредитацию армии
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Алексея Подгорных о публичных действиях, дискредитирующих российских военных, за отсутствием состава. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Согласно протоколу об административном правонарушении, Подгорных 24 апреля находился на Невском проспекте с плакатом формата А2. На плакате была цитата из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». Под цитатой мужчина написал слова «Хватит искажений».
В отношении его завели дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами России своих полномочий в указанных целях». По данной статье Подгорных грозил штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
«Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России за пределами страны в целях поддержания мира и баланса», — отметили в объединенной пресс-службе.
Представленная фотография подтвердила только то, что мужчина находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках, отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Из статистики ГАС «Правосудие» следует, что за период с 4 марта по 11 апреля в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП, писал РБК. Регионом — лидером по числу дел о дискредитации вооруженных сил стала Калининградская область, на втором месте — Санкт-Петербург. В статистике не учитывалась Москва.
Столичная полиция 4 апреля составила протокол на пикетчика, который держал в руках плакат с цитатой Льва Толстого, а в марте жителя Новосибирска оштрафовали за несогласованную акцию протеста с плакатом, на котором была цитата из трилогии «Дела и речи» Виктора Гюго.