Суд в Петербурге не увидел в цитировании Оруэлла дискредитацию армии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Алексея Подгорных о публичных действиях, дискредитирующих российских военных, за отсутствием состава. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно протоколу об административном правонарушении, Подгорных 24 апреля находился на Невском проспекте с плакатом формата А2. На плакате была цитата из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». Под цитатой мужчина написал слова «Хватит искажений».

В отношении его завели дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами России своих полномочий в указанных целях». По данной статье Подгорных грозил штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

«Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России за пределами страны в целях поддержания мира и баланса», — отметили в объединенной пресс-службе.

Представленная фотография подтвердила только то, что мужчина находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках, отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи Pro Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Статьи Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи Pro x The Economist Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики Статьи Pro Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Статьи Pro Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Инструкции

Из статистики ГАС «Правосудие» следует, что за период с 4 марта по 11 апреля в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП, писал РБК. Регионом — лидером по числу дел о дискредитации вооруженных сил стала Калининградская область, на втором месте — Санкт-Петербург. В статистике не учитывалась Москва.

Столичная полиция 4 апреля составила протокол на пикетчика, который держал в руках плакат с цитатой Льва Толстого, а в марте жителя Новосибирска оштрафовали за несогласованную акцию протеста с плакатом, на котором была цитата из трилогии «Дела и речи» Виктора Гюго.