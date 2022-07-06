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Песков на вопрос о переговорах о вывозе зерна напомнил слова Минобороны

Морской торговый порт в Мариуполе
Морской торговый порт в Мариуполе (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Минобороны в своем заявлении сообщило все о морских гуманитарных коридорах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Минобороны, где как раз про коридоры говорится. На этот счет было вчера заявление», — сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры о продовольственных коридорах.

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Накануне руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что российские военные создали условия для функционирования двух коридоров в Черном и Азовском морях. По ним суда, по его утверждению, могут безопасно передвигаться. Мизинцев отметил, что власти Украины «продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора».

Песков заявил об отсутствии данных о задержании судна с зерном Турцией
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Фото:Yoruk Isik / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил, что переговоры насчет открытия зернового коридора в Черном море продолжаются и достижение результата возможно в течение семи—десяти дней. Он назвал вопрос очень важным.

Теги
Дмитрий Песков зерно Украина Военная операция на Украине
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