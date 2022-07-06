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Глава Третьяковки анонсировала возвращение поврежденной картины Репина

Картина Ивана Репина &laquo;Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581&raquo;
Картина Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» может вернуться в постоянную экспозицию этой осенью, сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, передает «РИА Новости».

«Надеемся, что осенью картина уже вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи», — сказала она.

Картина получила повреждения в мае 2018 года, когда перед закрытием в зал Третьяковки прорвался житель Воронежа Игорь Подпорин. Он называл Ивана Грозного святым и кричал, что картина оскорбляет чувства верующих. Он несколько раз ударил по полотну металлической стойкой ограждения, содрал слой краски в центре картины — на фигуре царевича Ивана. Позже мужчина признался, что выпил перед посещением галереи.

В Третьяковке отреставрировали поврежденную посетителем картину Репина
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Реставрацию полотна закончили в мае этого года. Специалисты музея применили инновационный подход — удалили старые реставрационные межлаковые записи и вернули его к первозданному виду.

Однако галерея не смогла сразу выставить картину на экспозицию, так как требовалось изготовить защитное стекло — специальную капсулу с антибликовым, пуленепробиваемым, антивандальным стеклом.

При этом Трегулова отмечала, что стекло изготавливают только в Италии и Японии. Она говорила, что картину вернут в зал примерно в начале 2023 года.

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Теги
картина Иван Грозный Третьяковская галерея реставрация
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