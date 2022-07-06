Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова сравнила заявление Госдепа США об условиях встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с песней Бритни Спирс, следует из поста в Telegram.

Представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что США хотели бы, чтобы «Россия дала повод для двусторонней встречи» Лаврова и Блинкена, но пока для нее неподходящее время.

«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time», — написала Захарова. В указанном отрывке певица поет: «Подай мне знак, порази меня еще раз».

Кроме того, представитель МИДа ответила коллеге из Госдепа словами из своей песни June Song: «Июнь закончился, твои силы уменьшаются, и я улечу подальше от этой лжи».

Последние очные переговоры Лаврова и Блинкена прошли в середине января в Женеве, когда Россия и США обсуждали гарантии безопасности по требованию Москвы.

Затем они должны были встретиться 24 февраля в Европе, говорил госсекретарь США. «Это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину», — указывал тогда Блинкен в ответ на приглашение Лаврова.