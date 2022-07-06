Госдеп посоветовал не ждать встречи Блинкена с Лавровым на G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга, который транслировался в Twitter.

«Я бы не ожидал никаких встреч», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, по словам Прайса, на встрече G20 «прозвучит осуждение действий России» на Украине.

Совещание министров иностранных дел стран G20 пройдет 7-8 июля на острове Бали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подтвердила, что Сергей Лавров примет в нем участие. По ее словам, на саммите Лавров планирует встречи с коллегами из Китая, ЮАР, Бразилии, Мексики и других стран.

Последние очные переговоры двух дипломатов прошли в середине января в Женеве. Они продлились полтора часа. Лавров по итогам переговоров рассказал, что он услышал предварительную реакцию США на затребованные Россией гарантии безопасности и ответил на уточняющие вопросы американской стороны. После этого, как сообщил министр, Блинкен пообещал, что США обсудят требования России с союзниками и дадут свой письменный ответ.