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В Госдепе сообщили о намерении Блинкена донести до КНР позицию по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И на мероприятии глав внешнеполитических ведомств G20 рассчитывает донести до Пекина позицию США по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в ходе брифинга помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, передает Bloomberg.

Критенбринк отметил, что у США было несколько контактов на высшем уровне с китайскими коллегами по ситуации на Украине. «Думаю, это будет еще одна возможность откровенно обменяться мнениями по этому поводу и выразить наши ожидания относительно того, что мы ожидаем от Китая в отношении Украины», — добавил он.

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Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Совещание министров иностранных дел стран G20 состоится 7-8 июля на острове Бали. Госдеп ранее сообщил, что Блинкен на полях встречи проведет в том числе двусторонние переговоры с руководителем МИД Китая Ван И. В МИД Китая подвердили планы о встрече с американским коллегой. В пресс-службе уточнили, стороны обменябтся мнениями по текущим вопросам китайско-американских отношений, а также по основным международным и региональным вопросам.

При этом в Госдепе посоветовали не ждать встречи Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 

Китай не поддержал санкции против России, которые вводит ряд других стран. США неоднократно грозились подвергнуть ограничениям Китай в случае военной или экономической поддержки России. Пекин называл меры в отношении Москвы неприемлемыми и заявлял, что не обходит санкции, но сохраняет с Россией торговые связи.

Теги
Энтони Блинкен Китай G20
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