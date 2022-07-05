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Ликсутов сообщил о росте популярности общественного транспорта в Москве

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Доля поездок на городском транспорте в Москве за первую половину 2022 года выросла с 62 до 66%. Такие данные привел заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, подводя итоги первых шести месяцев текущего года. Выступая на Президиуме правительства столицы, он подчеркнул, что главный тренд этого полугодия заключается в том, что «люди снова активно пользуются городским транспортом», «транспортная инфраструктура улучшается».

По словам вице-мэра, госпрограмма Москвы по обеспечению комфортных поездок жителей по городу за первые шесть месяцев этого года выполнена полностью, реализуются все запланированные проекты. За первое полугодие на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число поездок в рабочие дни (всего было совершено около 14,5 млн поездок). Число поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) внутри столицы с момента их запуска в 2019 году выросло на 86%, а по Большому кольцу ежедневно совершается 570 тыс. поездок, привел данные Ликсутов. Он добавил, что диаметры стали для пассажиров наземным метро.

Количество поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло в 1,6 раза
Общество
Фото:пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Рост пассажиропотока сопровождается развитием инфраструктуры — парк метро обновлен на 70%, с 2010 года закуплено 4053 новых вагона. Почти 25% парка составляют вагоны модели «Москва», а еще более 13% — поезда «Москва-2020», которых в метро работает уже более 100. Также ранее Ликсутов поделился планами департамента транспорта Москвы запустить на МЦК двухэтажные поезда, чтобы справиться с рекордным пассажиропотоком.

Развивалась в первом полугодии и трамвайная инфраструктура. Ликсутов приводит такие данные: обновлено 18 стрелочных переводов, 14,6 км рельсов и больше 8 тыс. шпал. Вице-мэр добавил, что москвичи стали активнее пользоваться самокатами и велосипедами.

Ликсутов сообщил о разработке двухэтажных поездов для МЦК
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС


В первой половине 2022 года сервис Face Pay использовали более 13 млн раз для поездок в метро, а в 80 кассах БКЛ и в приложении «Парковки России» заработала система быстрых платежей, рассказал глава дептранса. Продолжается и развитие «СберТройки» — карта заработала еще в девяти регионах, всего их уже 21. Кроме того, в Москве выпустили 200 тыс. «Троек» с российским чипом.

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