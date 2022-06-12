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В Якутии произошло задымление на шахте «Денисовская»

На шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает местное издание ЯСИА со ссылкой на МЧС по Якутии.

На место происшествия были направлены два отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. «Установлено, что открытого горения в шахте не наблюдалось, имелось задымление на глубине 320 метров», — отметили в ведомстве.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Всего в шахте находилось 55 человек, их всех эвакуировали спасатели. В спасательной операции приняли участие 33 сотрудника МЧС, а также было задействовано шесть единиц техники.

В конце апреля в Кемеровской области, на шахте «Ерунаковская-8», объявилиэвакуацию из-за аварии. Тогда на шахте произошел прорыв воды, сообщали РБК в МЧС. В момент происшествия 11 горняков находились в районе аварийного участка; десять из них вышли, один погиб.

Теги
шахта МЧС Республика Саха (Якутия)
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