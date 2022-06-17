Ефимов оценил результаты Москвы в рейтинге инвестпривлекательности
Москва четвертый раз подряд стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Результаты нового рейтинга представлены в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, комментируя результаты, отметил, что столица на протяжении нескольких лет ведет активную работу по улучшению инвестиционной привлекательности города для бизнеса. С 2017 года Москва входит в тройку данного рейтинга, а с 2019-го — возглавляет его, напомнил он.
Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года составил 4,8 трлн руб. (плюс почти 19%), привел данные Ефимов. «Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, темпы роста не сбавляются — в первом квартале текущего года вложения выросли почти на 5% и достигли 713 млрд руб.», — заявил заммэра. Он отметил, что на долю Москвы приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и почти половина прямых иностранных инвестиций в России.
Ранее власти Москвы приняли ряд антикризисных мер для поддержки промышленных предприятий столицы.
- Автоматическое продление специальных статусов: в этом году их подтверждать не нужно.
- Докапитализация на 20 млрд руб. Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Средства предназначены для компенсации ставок банковских кредитов на оборотные средства и реализации инвестиционных программ, а также проектов по объектам нежилого назначения.
- Предоставление промпредприятиям земли в аренду за один рубль в год для создания новых или расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды.
Кроме того, напомнил вице-мэр, Москва стала одним из пилотных регионов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию. Документ закрепляет инвестиционные обязательства столицы, которые, по замыслу столичных властей, позволят обеспечить дальнейшее увеличение притока инвестиций.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата публикуется с 2014 года. Тогда в его пилотную версию попал 21 российский регион. С 2016 года ежегодное исследование охватывает все регионы России. Эксперты АСИ оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, а также выявляют лучшие практики. По итогам 2021 года помимо Москвы в тройку лидеров также вошли Республика Татарстан и Московская область, которые заняли в рейтинге второе и третье места соответственно.