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Город ,  
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Ефимов оценил результаты Москвы в рейтинге инвестпривлекательности

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Москва четвертый раз подряд стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Результаты нового рейтинга представлены в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, комментируя результаты, отметил, что столица на протяжении нескольких лет ведет активную работу по улучшению инвестиционной привлекательности города для бизнеса. С 2017 года Москва входит в тройку данного рейтинга, а с 2019-го — возглавляет его, напомнил он.

Объем инвестиций в стартапы в первом квартале вырос на 27%
Технологии и медиа
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года составил 4,8 трлн руб. (плюс почти 19%), привел данные Ефимов. «Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, темпы роста не сбавляются — в первом квартале текущего года вложения выросли почти на 5% и достигли 713 млрд руб.», — заявил заммэра. Он отметил, что на долю Москвы приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и почти половина прямых иностранных инвестиций в России.

Ранее власти Москвы приняли ряд антикризисных мер для поддержки промышленных предприятий столицы.

  • Автоматическое продление специальных статусов: в этом году их подтверждать не нужно.
  • Докапитализация на 20 млрд руб. Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Средства предназначены для компенсации ставок банковских кредитов на оборотные средства и реализации инвестиционных программ, а также проектов по объектам нежилого назначения.
  • Предоставление промпредприятиям земли в аренду за один рубль в год для создания новых или расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды.

Кроме того, напомнил вице-мэр, Москва стала одним из пилотных регионов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию. Документ закрепляет инвестиционные обязательства столицы, которые, по замыслу столичных властей, позволят обеспечить дальнейшее увеличение притока инвестиций.

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Власти выделят около ₽30 млрд на поддержку частных инвестиций в Арктике
Экономика
Фото:Денис Кожевников / ТАСС

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата публикуется с 2014 года. Тогда в его пилотную версию попал 21 российский регион. С 2016 года ежегодное исследование охватывает все регионы России. Эксперты АСИ оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, а также выявляют лучшие практики. По итогам 2021 года помимо Москвы в тройку лидеров также вошли Республика Татарстан и Московская область, которые заняли в рейтинге второе и третье места соответственно.

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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