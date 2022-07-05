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ФРТ сообщил о планах восстановить права 47 тыс. дольщиков в 2022 году

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Права не менее 47 тыс. пострадавших участников долевого строительства планируется восстановить в 2022 году. Об этом сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев.

«Под восстановлением прав граждан мы понимаем, что человек получил либо ключи, либо деньги. На этот год у нас в плане 47 тыс. человек. Мы его постараемся перевыполнить. И все предпосылки для этого есть», — сказал Тимофеев. По его словам, за первые шесть месяцев текущего года в правах восстановлены 24,3 тыс. обманутых дольщиков, 11,6 тыс. из них защитили субъекты, 12,6 тыс. — фонд.

К механизмам фонда относятся: завершение строительства проблемных объектов и передача гражданам ключей, а также выплата денежных компенсаций.

К механизмам субъектов: завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и др.

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Тимофеев также рассказал, что фонд регулярно мониторит восстановление силами регионов прав дольщиков. В числе субъектов, которые ускоряют решение проблем граждан, он назвал республики Башкортостан и Татарстан, а также Волгоградскую область. «Но есть и регионы, которые постоянно двигают сроки вправо, то есть в сторону продления: Челябинская, Ульяновская, Омская, Нижегородская области, Республика Саха (Якутия), Пермский край», — отметил он.

По словам Тимофеева, международные санкции и связанные с этим ограничения не вызвали глобальных проблем с подрядчиками. «Всего в этом году мы достроим порядка 120 объектов силами региональных фондов и на будущий год останется менее 290 объектов. Каждый объект сегодня на контроле, по каждому есть «дорожная карта», мониторим выполнение на каждом этапе, фиксируем отставания», — уточнил Тимофеев.

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Он также отметил постоянное снижение количество пострадавших дольщиков. Это, по его словам, происходит потому, что «заканчиваются объекты, которые строятся по старым схемам». «У нас на начало года было порядка 130 тыс. дольщиков, которые нуждались в защите, сейчас — 111,8 тыс.», — привел данные Тимофеев. Он подчеркнул, что планы решения проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. «Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше. Мы работаем над этим, все механизмы есть», — заключил он.

В конце июня Тимофеев говорил, что Фондом принято решение о выплате денежных компенсаций по 790 объектам, что позволяет решить проблемы 41,5 тыс. обманутых дольщиков. Тогда же он отмечал, что среди проблемных объектов остались наиболее сложные и трудные. «Поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций», — пояснял Тимофеев.

Теги
обманутые дольщики строительство жилья
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