ФРТ отчитался о решениях по выплате компенсаций более 41 тыс. дольщиков
Фондом развития территорий (ФРТ) к настоящему моменту принято решение о выплате денежных компенсаций по 790 объектам, что позволяет решить проблемы 41,5 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
У фонда есть два механизма восстановления прав граждан: завершение строительства объекта и выплата денежного возмещения. «Выплата денежных компенсаций является одним из основных способов решения проблем обманутых дольщиков. Причем в ряде случаев это едва ли не единственный способ, когда завершить строительство невозможно», — пояснил Тимофеев.
По его словам, среди проблемных объектов остались наиболее сложные и трудные. «Поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций», — уточнил Тимофеев. Он призвал пострадавших граждан не затягивать решение проблем и как можно быстрее обращаться за выплатами.
Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте фонда или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214. Кроме того, недавно фонд запустил новый онлайн-сервис подачи документов на выплату без посещения банка. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте фонда.
Всего, по его словам, за время работы фонда благодаря принятым решениям выплаты получили 37,7 тыс. человек более чем в 40 регионах страны. Дольщикам 367 проблемных объектов (более 12 тыс. граждан) возмещения выплачены в полном объеме, расчеты по остальным продолжаются. «Однако встречаются случаи, когда решения о выплате есть, а сами пострадавшие граждане не обращаются за деньгами», — заметил Тимофеев.
В целом, указал он, количество граждан, которые имеют право на компенсации, но не обращаются за своими деньгами более трех месяцев, сократилось до 1,5 тыс. человек. «По мере решения проблем дольщиков контактная информация людей стала неактуальной или утеряна. Кто-то указал неверные паспортные данные, кто-то поменял фамилию или переехал. Сейчас вместе с региональными властями разыскиваем этих людей», — заявил главный управляющий директор ФРТ.
По итогам прошлого года обманутые дольщики получили компенсации на 57,6 млрд руб., говорится в сообщении ФРТ. Всего по решениям наблюдательного совета фонда дольщики получили компенсации на общую сумму 92,9 млрд руб.